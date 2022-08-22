قمة عربية خماسية في مصر لبحث ملفات المنطقة

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تشهد مدينة العلمين شمال مصر الاثنين قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، حسب ما ذكرته مصادر مصرية.

وقالت المصادر إن القمة تأتي بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية المشتركة.

القضايا الدولية والأمن الإقليمي يأتي هذا بينما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار العلمين صباح اليوم الأحد، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وعقد معه مباحثات ثنائية حول ملفات المنطقة.

من لقاء الرئيسين السيسي و محمد بن زايد من لقاء الرئيسين السيسي و محمد بن زايد الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية إيران الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية وتناولت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وسبق وأن عقدت مصر والأردن والعراق والإمارات قمة في مدينة العقبة بالأردن مارس الماضي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في كل المجالات، بخاصة التجارية والاقتصادية.

وخلال القمة جرى تبادل لوجهات النظر حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات الظروف العالمية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة