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روسيا تنقل المعارك إلى دولة ثانية و تسلمها مروحيات وطائرات هجومية حديثة

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة بأن روسيا زودت مالي التي تحارب الإرهاب بعدة طائرات مروحية وطائرات هجومية.

وقال المصدر للوكالة في تصريح على هامش المنتدى الدولي الأخير "الجيش 2022": "هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا في أنقى صوره، إنه مشروع خاص".

و مالي تشيد بالتعاون العسكري مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب

وأضاف: "في مجموعات معدات الطيران التي تم تسليمها إلى مالي، كان هناك العديد من طائرات الهليكوبتر والطائرات الهجومية

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