5 طرق للحصول على صور فوتوغرافية احترافية.. تعرف عليها

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يرغب البعض في تعلم التصوير الاحترافي لالتقاط صور فوتوغرافية احترافية، لاسيما أثناء الرحلات، أو الخروج في البرية.

وإليك أهم 5 نصائح للتصوير الاحترافي كالتالي:

1- التعرف على مزايا كاميرا الهاتف:

هذه هي الخطوة الأولى وهل تحتوي على إعدادات يدوية؟ إذا كانت الإجابة نعم، سيتعين استكشافها، مع الانتباه على الخصائص المتعددة مثل التركيز والتعريض، والتقاط الصور باستخدام إعدادات مختلفة مع ملاحظة الفرق، حيث تستطيع العديد من الهواتف اليوم تصوير الفيديو بدقة (8K)، بينما أصبحت دقة (4K) أو (UHD) شائعة جدا.

وتضم الكاميرات ذات الدقة الأعلى عدداً أكبر من وحدات البكسل في الفيديو، وتوفر بالتالي تفاصيل أكثر ووضوح أفضل، ويجب استخدام بطاقات (microSD) فائقة السرعة مثل بطاقة (SanDisk Extreme microSD)، كما أنّ أفضل طريقة للتعرف على كاميرا الهاتف هي التقاط الكثير من الصور.

2- استكشاف التصوير في الإضاءة الطبيعية:

حاول تجربة التصوير في الهواء الطلق والإضاءة الطبيعية، وستجد أن الصور مختلفة إلى حد كبير وأكثر ثراءً من تلك التي تم تصويرها في الداخل، والنقطة المهمة التي يجب ملاحظتها هي أن الإضاءة تحدد السطوع والتعريض في الصور، بالإضافة إلى درجات ألوان الصورة ومزاجها العام، وتأكد إن أمكن من أن تكون اللقطة مضاءة جيداً من الأمام وألا تكون مظللة بضوء قوي من الخلف.

3- هل مساحة تخزين كافية؟

يشعر البعض بالانزعاج عندما نجد رسالة “لا يوجد مساحة كافية للتخزين” على شاشة هاتفنا الذكي خلال التصوير، وهناك الكثير من حلول التخزين المتاحة اليوم، مثل بطاقة (SanDisk Extreme® microSD)، التي توفر سعة تصل إلى 1 تيرابايت1، وهي مثالية لتسجيل ذكريات المغامرات الخارجية أو رحلات عطلة نهاية الأسبوع أو الفعاليات الرياضية دون الحاجة للتخلي عن صور أخرى.

4- تقنية اللقطات الثابتة

وهذا يعني أنه يمكن لحركة بسيطة أن تشوه الصورة، لذلك من المهم للغاية تثبيت الهاتف الذكي، ويمكنك دعمه بجسم ثابت، على سبيل المثال، حاول وضعه على الحائط أو صخرة أو غصن شجر.

يمكن أيضا شراء حامل ثلاثي القوائم صغير وغير مكلف مصمم خصيصاً لتثبيت الهواتف الذكية، ويُعدّ تثبيت اللقطة أكثر أهمية في الإضاءة المنخفضة، حيث تكون أوقات التعريض أطول.

5- جرب بعض التعديلات

هناك الكثير من تطبيقات التحرير والتعديل المتاحة اليوم، والعديد منها يضم وظائف أساسية مجانية، يمكنك استخدام تطبيقات التحرير هذه لإضافة المزيد من العناصر مثل العمق ودرجات اللون المختلفة وتعديل المزاج العام لصورك.

أيضا تقدم العديد من التطبيقات تعديلات بلمسة واحدة فقط، وسيحدث ذلك تغييراً مذهلاً في صوركم دون أي جهد منكم تقريباً، للحصول على صور احترافية.