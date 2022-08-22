برشلونة يصعق ريال سوسيداد برباعية

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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فاز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد 4 -1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز فياريال على أتلتيكو مدريد 2 / صفر وأتلتيك بلباو على بلنسية 1 / صفر.

وسجل أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين الأولى و68 وعثماني ديمبلي في الدقيقة 66 وأنسوماني فاتي في الدقيقة 79 ، فيما سجل هدف ريال سوسيداد أليكسندر إيساك في الدقيقة السادسة.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل مع رايو فايكانو سلبيا في الجولة الأولى، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على قادش 1 / صفر. وفي المباراة الثانية، فاز فريق فياريال على مضيفه أتلتيكو مدريد 2 / صفر. وسجل هدفي فياريال يريمي بينو في الدقيقة 73 وجيرارد مورينو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ناهويل مولينا لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع فياريال رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على بلد الوليد 3 / صفر، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى. وفي المباراة الثالثة، فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه بلنسية 1 / صفر.

ويدين بلباو بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس بيرينجور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .43 ورفع بلباو رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل مع ريال مايوركا سلبيا في الجولة الأولى، فيما توقف رصيد بلنسية عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على جيرونا 1 / صفر في الجولة الأولى.