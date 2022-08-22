سلاح الجو الأمريكي يعلن تعرضه لـ “هجوم” في دولة خليجية

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه تعرض “لهجوم دعائي” من قبل “جماعة عراقية مسلحة لم يسمع بها من قبل زعمت زوراً أنها شنت هجوماً بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة جوية بالكويت”.

سلاح الجو الأمريكي يعلن تعرضه لهجوم “دعائي”

وجاء بيان جناح الاستطلاع الجوي “386” التابع لسلاح الجو الأمريكي، بعد ساعات من إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم (الوارثين)، استهداف قاعدة علي السالم الجوية الكويتية في 12 أغسطس/آب الجاري.

وتقع القاعدة الجوية على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود العراقية.

كما تضمن إعلان الجماعة مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة تُطلق من منصة، لكنه لم يقدم أي دليل على هجوم أو أي ضرر وقع في القاعدة.

وزعمت الجماعة أن الهجوم المزعوم يهدف إلى الانتقام من الضربة الأمريكية التي قتلت جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.

سلاح الجو الأمريكي ينفي

القوة الجوية الأمريكية قالت في بيانها إنَّ “المعلومات المضللة ذكرت بشكل خاطئ أن ميليشيا إيرانية استخدمت طائرات مسيّرة لشن هجوم على القاعدة. مثل هذا الهجوم لم يحدث”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن (الوارثين) هي على الأرجح جماعة إيرانية، رغم أنها وصفت نفسها بأنها عراقية.

وأضاف: “الادعاء عبر الإنترنت يهدف فقط إلى خداع جمهورهم لتصديق الفرية وأن القوات الأمريكية والكويتية تواصل إبراز القوة الجوية في جميع أنحاء المنطقة دون انقطاع”.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة بلانت لابس، منذ 12 أغسطس أي ضرر واضح في القاعدة.

من جهتها، نقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصادر “مسؤولة” لم تسمها، إنّ المزاعم حول الهجوم “غير صحيحة على الإطلاق”.

ويتمركز حوالي 13500 جندي أمريكي في الكويت، التي تستضيف أيضاً القيادة الأمامية المركزية للجيش الأمريكي.

ودعمت تلك القوات الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وما تلاه من عمليات ضد تنظيم داعش.

وتعتبر الكويت، وهي دولة صغيرة غنية بالنفط على الحدود مع العراق والمملكة العربية السعودية بالقرب من إيران، حليفاً رئيسياً من خارج الناتو للولايات المتحدة.