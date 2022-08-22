انفجار غامض في ضواحي موسكو يقتل ابنة “عقل بوتين”.. تحولت سيارتها لأشلاء

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة “تاس” الروسية، مساء أمس السبت، بمقتل ابنة ما يعرف بــ “عقل بوتين”، إذ انفجرت سيارة، داريا دوغين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير، ألكسندر دوغين، بظروف غامضة قرب قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة موسكو، ما أدى لمقتلها.

– مقتل ابنة “عقل بوتين”

وفقاً للوكالة الروسية، قالت السلطات: “إن سيارة انفجرت بالقرب من قرية بولشي فيازيوما، وقد اشتعلت النيران فيها”.

ونقلت وكالة “تاس” عن رئيس الحركة الشعبية “الأفق الروسي” أندريه كراسنوف، الذي كان يعرف داريا، قوله: “إنه كان حاضراً معها في مهرجان التقاليد قبل ساعات قليلة من المأساة”.

وأضاف: “نعم إنه حدث صعب للغاية، كنت أعرف داريا شخصياً”، موضحاً أن الانفجار وقع عندما “استدارت داريا على طريق موزايسك السريع”، لافتاً إلى أن “النيران اشتعلت في السيارة على الفور، وفقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق”.

كانت مقصودة لألكسندر دوغين

بحسب موقع “The Daily Beast” الأمريكي، فإن المحققين ينظرون للانفجار على أنه “ضربة مستهدفة ربما كانت مقصودة لألكسندر دوغين”، الذي يُعتقد أنه “القوة الدافعة” وراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكشف عازف كمان روسي يدعى بيوتر لوندسترم أنه كان من المفترض أن يكون ألكسندر دوغين في السيارة مع ابنته، غير أنه استقل سيارة أخرى في اللحظة الأخيرة.

عقل بوتين”

يشار إلى أن ألكسندر دوغين يوصف بأنه “عقل فلاديمير بوتين”، لتأثيره المزعوم على آراء الرئيس الروسي.

وكانت ابنته داريا صريحة في دعمها للعملية الروسية في أوكرانيا، وقد عاقبتها الحكومة الأمريكية في مارس.