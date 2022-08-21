الكشف عن اتفاق أبرمه محافظ شبوة مع شركة OMV النمساوية

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كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق توصل اليه محافظ شبوة، عوض العولقي، مع قيادة شركة OMV النمساوية، عقب اجتماع استمر لساعات في منطقة العقلة.
وبحسب المصادر التي تحدثت لمأرب برس، فقد تم الاتفاق على استئناف نقل النفط الخام اعتبارا من غداً الاثنين، على ان تقوم كتيبة الجيش المكلفه بحماية الشركة التابعة للواء 21 بقيادة، علي ضرمان، بمرافقة الناقلات التي تحمل النفط من حقل OMV إلى مفرق العقله خط الأسفلت فقط.
وستقوم كتيبة تتبع قوات دفاع شبوة بقيادة، فوزي السعدي، بمرافقة الناقلات من مفرق العقلة إلى محطة الضخ في قطاع 4 موقع النقعه العلم التابعه للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
وقالت المصادر ان قوات العمالقه ستلتزم بالبقاء في النقاط الموزعه على الخط الاسود وهي نقطه نعظه ، نقطة مفرق جردان ، نقطة مفرق عرما و نقطة مفرق العقله.