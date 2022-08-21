الكشف عن اتفاق أبرمه محافظ شبوة مع شركة OMV النمساوية بعد ساعات من وصوله إلى عدن..«باعوم»يكشف تفاصيل مصالحة الحراك الجنوبي مع«الإنتقالي» تدشين المخيم الطبي الجراحي والمجاني بمستشفى الوحدة في مأرب الإمارات تفاجئ الدول العربية بعودة سفيرها الي إيران عشرات المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمأرب تحتفي باليوم العالمي للعمل الانساني عاجل: مأرب برس ينشر كشوفات اسماء اوائل الجمهورية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين الأرصاد اليمنية تحذر من عواصف رعدية خلال الساعات القادمة ابنة الرجل الذي يوصف بـ «عقل بوتين» تلقى حتفها في انفجار غامض بموسكو التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الثانوية.. وتوضيح للطلاب بشأن موعد الحصول على نتائجهم شبوة: مواجهات عنيفة تقترب من حقول النفط وتقطع الخط الدولي بين العبر والوديعة
أعلن رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي باعوم الأحد، رسميا إحراق كل صفحات الخلاف مع المجلس الانتقالي التي استمرت لسنوات، بعد ساعات من وصوله إلى مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال "باعوم" في صفحته على الفيس بوك إن وساطة وصفها بـ "المكوكية" قادها مروان الحمومي أثمرت بمصالحة وطنية جنوبية رائعة، حد زعمه.
وتابع "وصلت عدن بين " أخوتنا ورفاقنا" بدعوة من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي".
وأضاف أن بهذه المصالحة "أحرقنا كل صفحات الخلاف ونحن أبناء اليوم والغد الجنوبي المتصالح المتسامح المتأزر والتي ستكون المداميك الحقيقية لمشروعنا الوطني العظيم"، حد قوله.
وكان في استقبال باعوم بمطار عدن الدولي عدد كبير من قيادة مجلس الحراك الثوري والمجلس الانتقالي الجنوبي على رأسهم اللواء احمد سعيد بن بريك.