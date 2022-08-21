بعد ساعات من وصوله إلى عدن..«باعوم»يكشف تفاصيل مصالحة الحراك الجنوبي مع«الإنتقالي»

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلن رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي باعوم الأحد، رسميا إحراق كل صفحات الخلاف مع المجلس الانتقالي التي استمرت لسنوات، بعد ساعات من وصوله إلى مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال "باعوم" في صفحته على الفيس بوك إن وساطة وصفها بـ "المكوكية" قادها مروان الحمومي أثمرت بمصالحة وطنية جنوبية رائعة، حد زعمه.

وتابع "وصلت عدن بين " أخوتنا ورفاقنا" بدعوة من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي".

وأضاف أن بهذه المصالحة "أحرقنا كل صفحات الخلاف ونحن أبناء اليوم والغد الجنوبي المتصالح المتسامح المتأزر والتي ستكون المداميك الحقيقية لمشروعنا الوطني العظيم"، حد قوله.

وكان في استقبال باعوم بمطار عدن الدولي عدد كبير من قيادة مجلس الحراك الثوري والمجلس الانتقالي الجنوبي على رأسهم اللواء احمد سعيد بن بريك.