بشرى سارة… إعلان تدشين المخيم الطبي الجراحي والمجاني بمستشفى الوحدة في مأرب

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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دشن نائب وزير الصحه العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان ومعه نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي بمستشفى الوحدة للأمومة والطفولة بمنطقة الحصون مديرية الوادي محافظة مأرب، اليوم، المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي يقيمة المستشفى ويدعم منظمة الهجره الدولية تحت اشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .

ويستهدف المخيم الطبي على مدى 10 أيام، إجراء 100عملية جراحية مجانية في مجال الجراحة العامة -الزايده - فتق - استئصال الغده الدرقيه -البواسير-النواسير -واستئصال الأكياس الدهنيه .

ويقدم المخيم خدمات طبية مجانية طب الأطفال والنساء والولادة.

وخلال التدشين، أشاد نائب وزير الصحة بهذا المخيم الطبي الذي سيسهم في رفع معاناة الكثير من المرضى..مؤكداً اهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية المجانية في المحافظة..مثمناً دور منظمة الهجرة الدولية في إقامة هذه المخيمات الطبية المجانية في الرامية الى تخفيف معاناة المواطنين والمرضى.

وخلال التدشين طاف نائب وزير الصحة في أقسام المستشفى المختلفة مشيدا بالجهود التي تبذل في تقديم الخدمات الطبية للنازحين والمجتمع المضيف.

وقدم مدير مستشفى الوحدة بالحصون الدكتور حسين الوتيري شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى وأهم الإحتياجات اللازمة التي يتحاجها المستشفى.

ورحب الوتيري بزيارة نائب وزير الصحة للمستشفى .

من جانبه أوضح الدكتور فواز الشميري المسؤل الصحي بمنظمة الهجرة الدولية ، ان المخيم يهدف إلى تخفيف الأعباء والمعاناة على المرضى في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ويأتي في إطار التدخلات الصحيه للمنظمة في عدد من المرافق الصحية بالمحافظه.

حضر التدشين الدكتور صالح المسوع مدير العلاقات والتعاون الفني بمكتب الصحه وسالم بن جلال مدير الصحه بمديرية الوادي