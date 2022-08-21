الإمارات تفاجئ الدول العربية بعودة سفيرها الي إيران

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأحد إعادة سفير الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القرار جاء في إطار حرص القيادة الإماراتية "على تعزيز علاقاتها" مع الجمهورية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، وإثر الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران في هذا الشأن.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية بعودة السفير سيف محمد الزعابي إلى طهران "خلال الأيام القادمة".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول".

وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي "سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام القادمة وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة"