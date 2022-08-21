عاجل: مأرب برس ينشر كشوفات اسماء اوائل الجمهورية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين الأرصاد اليمنية تحذر من عواصف رعدية خلال الساعات القادمة ابنة الرجل الذي يوصف بـ «عقل بوتين» تلقى حتفها في انفجار غامض بموسكو التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الثانوية.. وتوضيح للطلاب بشأن موعد الحصول على نتائجهم شبوة: مواجهات عنيفة تقترب من حقول النفط وتقطع الخط الدولي بين العبر والوديعة بيان عاجل صادر عن اللواء 21 ميكا بشبوة بقيادة العميد جحدل حنش تركيا تعلن انطلاق 4 سفن حبوب من مواني أوكرانيا تفاصيل أسوأ موجة جفاف تضرب القرن الأفريقي منذ 40 عاما بعد اعترافات مدير سابق بمنظمته.. هل تورط ترامب بقضايا فساد ؟ رغم سريان الهدنة.. مقتل 6 ضباط للمليشيات الحوثية خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني
كشوفات اسماء اوائل الجمهورية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين..
اولا القسم العلمي:
ثانيا القسم الادبي:
ثالثا القسم الانجليزي: