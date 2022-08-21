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عاجل: مأرب برس ينشر كشوفات اسماء اوائل الجمهورية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء
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كشوفات اسماء اوائل الجمهورية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين..

اولا القسم العلمي:

  

ثانيا القسم الادبي:

ثالثا القسم الانجليزي:

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