التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الثانوية.. وتوضيح للطلاب بشأن موعد الحصول على نتائجهم

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، في حكومة صنعاء، اليوم الاحد نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م بنسبة نجاح 86.91 بالمئة.

وأوضح وكيل الوزارة النونو أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ ١٨٧ ألفاً و ٨٧٨ طالباً وطالبة، حضر الاختبار ١٧٥ ألفاً و ٨٥ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٢ ألفا و ٧٩٣ طالبا وطالبة ونجح ١٥٢ ألفا و ١٨٥ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٢٢ ألفا و ٩٢٧ طالبا وطالبة .

واشار الى إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم ابتداء من يوم غد الإثنين عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

عقب ذلك استعرض مدير عام الاختبارات بالوزارة صالح الوادعي أسماء الطلاب و الطالبات الأوائل في أقسام الثانوية العامة " علمي ، أدبي ، انجليزي .