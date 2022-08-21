شبوة: مواجهات عنيفة تقترب من حقول النفط وتقطع الخط الدولي بين العبر والوديعة

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قالت مصادر عسكرية،اليوم الاحد، ان رقعة المواجهات بين القوات الحكومية والمليشيات المدعومة من الامارات توسعت في الصحراء قرب حقول النفطية بمنطقة قرن الظبية بمحافظة شبوة.
هذا التصعيد، الذي تسببت به المليشيات، يأتي رغم التوجيهات التي أصدرتها اللجنة الرئاسية بوقف كل الأعمال العسكرية.
واكدت المصادر لمأرب برس قطع الخط الدولي "العبر - الوديعة" من الاتجاهين، بسبب الاشتباكات التي استخدم فيها السلاح الثقيل.
وتفيد المعلومات الاولية بسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
واليوم اصدرت قيادة اللواء 21 ميكا بيانا حمل قوات العمالقة ودفاع شبوة مسؤولية الهجوم على قوات حماية الشركات والمنشآت النفطية والغازية في محافظة شبوة ، ونهب ممتلكات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالقرب من عياذ.
واكدت قيادة اللواء 21 ميكا في بيان وصل مأرب برس ان مليشيا الامارات سيطرت على قطاع 4 التابع لشركة الاستثمارات النفطية، وكامب الغاز 110، ومحطات أنبوب الغاز 1، 2، 3، 4.