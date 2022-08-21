تركيا تعلن انطلاق 4 سفن حبوب من مواني أوكرانيا

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 237

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد انطلاق 4 سفن محملة بالحبوب من مواني أوكرانيا في إطار اتفاق إسطنبول.

ولفتت الوزارة إلى أن سفينتين انطلقتا من ميناء تشورنومورسك، فيما تحركت سفينتان من ميناء أوديسا وميناء يوزني.

كما أشارت إلى أنه سيجري تفتيش السفن القادمة من أوكرانيا اليوم و5 سفن مغادرة للشحن من قبل الفريق المشترك بإسطنبول.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت شحن 656 ألفاً و349 طناً من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس/آب الجاري بموجب اتفاق إسطنبول.

وأعرب أقار عن ثقته بأن مركز التنسيق المشترك المعني بشؤون شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول الذي نجح في تنفيذ أنشطته حتى الآن ويعمل في وئام كبير سيواصل أنشطته بنجاح كما هو مخطط له.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي