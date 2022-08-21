تفاصيل أسوأ موجة جفاف تضرب القرن الأفريقي منذ 40 عاما

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يتعرض القرن الأفريقي لأسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، تهدد ما يزيد عن 20 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي.
ويأتي ذلك بسبب الجفاف، وانحباس الأمطار المستمر منذ عام 2020، وقلة المساعدات الدولية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأثر الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذلك بحسب ما جاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي، والذي توقع أن يرتفع هذا العدد إلى 22 مليون شخص بحلول أيلول/سبتمبر المقبل. تفاصيل أكثر في الإنفوغراف التالي