تركيا تعلن انطلاق 4 سفن حبوب من مواني أوكرانيا تفاصيل أسوأ موجة جفاف تضرب القرن الأفريقي منذ 40 عاما بعد اعترافات مدير سابق بمنظمته.. هل تورط ترامب بقضايا فساد ؟ رغم سريان الهدنة.. مقتل 6 ضباط للمليشيات الحوثية خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني الماء: ما سبب ندرته على كوكب الأرض؟ ناشئو اليمن يتوجهون غداً إلى الجزائر للمشاركة في كأس العرب إجراءات حوثية جديدة تستهدف التجار ستسهم في ارتفاع الأسعار بشكل خيالي في مناطق سيطرتها روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام الأسلحة الكيميائية لأول مرّة وفي “أخطر” موقع جماعة الحوثي تداهم إحدى القرى في مناطق سيطرتها وتختطف عشرات المواطنين الصين ترسل 15 طائرة و5 سفن إلى خط الفصل وتايوان تستعد
أعلنت المليشيات الحوثية ، أمس السبت، عن مقتل 6 من ضباطها في مواجهات مع قوات الجيش الوطني ، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.
وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إنه تم في العاصمة صنعاء " تشييع ، 1-الرائد محمد أحمد الخولاني،
2-الرائد صخر جميل الغولي،
3-الملازم أول محمد عبد الله الظمية".
وأضافت أنه "تم أيضا تشييع الملازم أول عبد القادر حسين البروتي، والملازم أول يحيى عمر الباساني، والملازم أول توفيق صالح الحكمي".
وأشارت إلى أن "العناصر الستة قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع القوات الحكومية.
يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني الرسمي عن مقتل 13 من جنوده بنيران الحوثيين، خلال 5 أيام، رغم الهدنة