رغم سريان الهدنة.. مقتل 6 ضباط للمليشيات الحوثية خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أعلنت المليشيات الحوثية ، أمس السبت، عن مقتل 6 من ضباطها في مواجهات مع قوات الجيش الوطني ، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إنه تم في العاصمة صنعاء " تشييع ، 1-الرائد محمد أحمد الخولاني،

2-الرائد صخر جميل الغولي،

3-الملازم أول محمد عبد الله الظمية".

وأضافت أنه "تم أيضا تشييع الملازم أول عبد القادر حسين البروتي، والملازم أول يحيى عمر الباساني، والملازم أول توفيق صالح الحكمي".

وأشارت إلى أن "العناصر الستة قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع القوات الحكومية.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني الرسمي عن مقتل 13 من جنوده بنيران الحوثيين، خلال 5 أيام، رغم الهدنة