ناشئو اليمن يتوجهون غداً إلى الجزائر للمشاركة في كأس العرب

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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من المقرر أن تتوجه بعثة منتخب اليمن للناشئين (تحت 17 عاماً) غداً الأحد إلى الجزائر للمشاركة في النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل.

وبحسب ما قاله الاتحاد اليمني لكرة القدم، على صفحته في فيسبوك، فقد أنهى منتخب الناشئين اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، معسكره الخارجي الذي استمر أقل من أسبوع، وسيتوجه صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر للمشاركة في كأس العرب للناشيئن.

وأضاف بأن الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب في معسكره الخارجي، اشتملت على تمارين بدنية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمد حسن البعداني ومساعده ومدرب الحراس.

وأشار إلى أن المنتخب خاض في القاهرة مباراتين تجريبتين، فاز في الأولى بهدفين لهدف على فريق ناشئي زد المصري، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق بيراميدز بهدف وحيد جاء من ضربة جزاء.

هذا وسيخوض منتخب اليمن للناشئين منافسات البطولة، التي ستنطلق بعد غدٍ الاثنين، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كل من ليبيا وتونس وسلطنة عُمان.

وسيفتتح مبارياته بمواجهة نظيره العُماني، يوم الثلاثاء القادم 23 أغسطس على ملعب مستغانم (الساعة 8 مساء بتوقيت اليمن). بعدها سيواجه نظيره التونسي، يوم الجمعة 26 من الشهر ذاته، على نفس الملعب، (الساعة 5 عصراً بتوقيت اليمن).. وسيختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المنتخب الليبي، يوم الاثنين الـ29 من الشهر، (الساعة 8 مساء بتوقيت اليمن).