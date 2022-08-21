روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام الأسلحة الكيميائية لأول مرّة وفي “أخطر” موقع

الأحد 21 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اتهمت روسيا، اليوم السبت، القوات الأوكرانية، باستخدام الأسلحة الكيميائية، لأول مرّة منذ بدء الحرب بين البلدين في فبراير الفائت.

اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية لأول مرّة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 من الشهر الماضي مواد كيميائية سامة ضد القوات الروسية في منطقة زابوروجيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إنه “على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي) بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام مواد كيميائية ضد العسكريين الروس والمدنيين”.

وأضافت: نتيجة للفحوصات تم اكتشاف مادة شديد السمية من نوع توكسين البوتولينوم في أجساد الجنود.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه من أجل تحديد أسباب التسمم، أجرى متخصصون من معهد البحوث والاختبارات للطب العسكري التابع لوزارة الدفاع بمدينة سانت بطرسبورغ تحليلاً إضافياً أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم اصطناعي، وهو توكسين البوتولينوم من النوع “ب”، حسب وصفها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي، تعمل روسيا على إعداد الوثائق التي تؤكد هذه الوقائع مع نتائج جميع التحاليل التي تم إجراؤها فيما يتعلق بحقيقة، ما وصفته “الإرهاب الكيميائي الذي ارتكبه نظام زيلينسكي”.

وختمت الوزارة بيانها، أنه سيتم قريباً إرسال الأدلة على “الإرهاب الكيميائي” لنظام كييف، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال البعثة الدائمة لروسيا.

منطقة صراع نووي

وحذرت وزارة الدفاع الروسية الخميس، من أن الإشعاع النووي في حال وقوع حادث في محطة زابوروجيا يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية، إذا ما أطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وقالت روسيا إنها قد تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بعد تعرضها لقصف على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، وهي خطوة قالت كييف إنها ستزيد من مخاطر وقوع كارثة نووية هناك.

ورفضت موسكو دعوات دولية لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي استولت عليها في وقت مبكر من الحرب، ولا يزال يديرها مهندسون أوكرانيون تحت سلطة القوات الروسية.

في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ناقش الوضع في المحطة مع الأمين العام للأمم المتحدة الزائر أنطونيو غوتيريش في مدينة لفيف، المنظمة الدولية إلى ضمان نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة وحمايتها.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في آذار/مارس. وأثار غموض الوضع فيها مخاوف من وقوع حادث نووي، بالوقت الذي تعرض محيط المحطة قبل أسبوع لقصف مدفعي تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حوله.