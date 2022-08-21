جماعة الحوثي تداهم إحدى القرى في مناطق سيطرتها وتختطف عشرات المواطنين

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تواصلًا لسياستها القمعية وجرائمها بحق المدنيين، داهمت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، قرية في محافظة ذمار وسط اليمن، واختطفت عددًا من المواطنين.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بأن حملة مداهمات نفّذتها المليشيا الحوثية على قرية كومان سنامة، في مديرية الحدا.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا الحوثية اقتحمت عددًا من منازل المواطنين، واختطفت العشرات منهم إلى العديد من السجون والمعتقلات التابعة لها.
الجدير بالذكر، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفّذت، خلال الأيام الماضية، الكثير من حملات الاختطافات طالت عددًا من المواطنين في ذات المديرية