الصين ترسل 15 طائرة و5 سفن إلى خط الفصل وتايوان تستعد

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 371

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية حول تايوان، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

الصين ترسل مقاتلات

وأوضحت الوزارة التايوانية أن مارصدته شمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.

يأتي ذلك بعد أن عرضت تايوان، الأربعاء الفائت، مقاتلتها الأكثر تطوراً، وهي طائرة حربية أمريكية الصنع من طراز “إف 16 في” مزودة بصواريخ، وذلك خلال طلعة ليلية أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها بكين قبالة سواحل الجزيرة.

وحمل عناصر من سلاح الجو التايواني في قاعدة بمقاطعة هوالين (شرق) صواريخ أمريكية الصنع مضادة للسفن من طراز “هاربون إيه جي إم 84″، تحت جناحي مقاتلة من طراز “إف 16 في”، وهي نسخة مطورة وأكثر تعقيداً من مقاتلات “إف 16” التي يعود تاريخها إلى التسعينات.

ونفذت بكين خلال الشهر الجاري على مدى أيام عدة مناورات جوية وبحرية في مضيق تايوان، تزامنا مع زيارة قامت بها إلى الجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعقبتها زيارة أخرى لوفد من الكونغرس الأمريكي.

استعداد تايواني مستمر

وفي إطار تمرينات يقوم بها الجيش التايواني أقلعت من القاعدة الجوية ليلاً قبل أيام 6 طائرات من طراز “إف 16 في”، من بينها اثنتان مسلحتان بصواريخ، وذلك في مهمة استطلاع ليلي، حسبما أعلن سلاح الجو التايواني.

وقال سلاح الجو في بيان إنه “في مواجهة التهديد الناجم عن التدريبات العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الصينية، ظللنا يقظين مع ترسيخنا في الوقت نفسه مفهوم ساحات القتال في أي مكان والتدريب في أي وقت، وذلك لضمان الأمن القومي للبلاد”.

وفي السنوات الأخيرة أجرت تايوان عملية تحديث لأسطولها الجوي المتقادم.

وفي نوفمبر نشر سلاح الجو التايواني سربه الأول من مقاتلات “إف 16 في” التي كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وافقت على تسليمها لتايبيه.

يذكر أنّ تايوان تتمتع بحكم ذاتي، لكن الصين تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أن الجزيرة ستعود إلى سيادتها يوماً ما، وبالقوة إن لزم الأمر.