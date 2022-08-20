تفاصيل إحتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من غابات محميّة جزائرية فريدة مأرب تحتفل بتخرج الدفعة التاسعة مهارات أمنية وقتالية من قوات شرطة المنشآت.. شاهد البوم صور أول تمرد للعمالقة ودفاع شبوة على قرارات اللجنة الرئاسية كم نسبة اليمنيين الذين تلقوا لقاحا ضد كورونا؟ الصحة العالمية تجيب وتحذر ثالث أفقر دولة بالعالم تنضم لصفوف المستفيدين من صعود الغاز عاجل: العليمي يصل السعودية بعد زيارة غامضة الى الإمارات إنفلونزا الطماطم.. مرض جديد مُعدٍ يصيب الأطفال من هي الشابة السعودية التي خطفت قلب ولي عهد الأردن؟ شاهد صور من حفل الخطوبة فيلم وثائقي بريطاني يفضح الحوثيين في محفل دولي ويفوز بجائزة علي ناصر محمد يدلي باعترافات خطيرة حول أحداث 13 يناير ومقتل الرئيس سالم ربيع علي
أحتفلت إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات فرع محافظة مأرب، اليوم، بتخرج الدفعة التاسعة مهارات أمنية وقتالية.
وخلال حفل التخرج أقامت الدفعة مناورة قتالية استعرض الخريجون فيها عدد من المهارات والقدرات العسكرية والأمنية التي تلقوها واكتسبوها أثناء الدورة.
وقال مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب العقيد علي صالح دومان، إن افراد الدفعة تلقوا تدريبات نوعية في المهارات الأمنية والقتالية، وتم تأهيلهم لتعزيز الجانب الأمني بالمحافظة.
وأكد العقيد دومان على أهمية التدريب والتأهيل ورفد المنظومة الأمنية بدماء ومهارات وخبرات جديدة لمواجهة كافة المخططات والاساليب الاجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.
ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية للعام 2022 لتعزيز القوة البشرية وتزويد منتسبي شرطة المنشآت في المحافظة بالمهارات والفنوان القتالية التي من شأنه الاسهام في تعزيز الحالة الأمنية التي تشهدها مأرب.