مأرب تحتفل بتخرج الدفعة التاسعة مهارات أمنية وقتالية من قوات شرطة المنشآت.. شاهد البوم صور

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 590

أحتفلت إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات فرع محافظة مأرب، اليوم، بتخرج الدفعة التاسعة مهارات أمنية وقتالية.

وخلال حفل التخرج أقامت الدفعة مناورة قتالية استعرض الخريجون فيها عدد من المهارات والقدرات العسكرية والأمنية التي تلقوها واكتسبوها أثناء الدورة.

وقال مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب العقيد علي صالح دومان، إن افراد الدفعة تلقوا تدريبات نوعية في المهارات الأمنية والقتالية، وتم تأهيلهم لتعزيز الجانب الأمني بالمحافظة.

وأكد العقيد دومان على أهمية التدريب والتأهيل ورفد المنظومة الأمنية بدماء ومهارات وخبرات جديدة لمواجهة كافة المخططات والاساليب الاجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.

ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية للعام 2022 لتعزيز القوة البشرية وتزويد منتسبي شرطة المنشآت في المحافظة بالمهارات والفنوان القتالية التي من شأنه الاسهام في تعزيز الحالة الأمنية التي تشهدها مأرب.