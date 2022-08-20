أول تمرد للعمالقة ودفاع شبوة على قرارات اللجنة الرئاسية

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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في أول تمرد على قرارات اللجنة الرئاسية الخاصة بشبوة، هاجمت عناصر تابعة للعمالقة المدعومة من الامارات، اليوم السبت، وحدات عسكرية تابعة للواء 21 ميكا على الخط الرابط بين عتق والعبر.

وفيما استجابت قوات الجيش في شبوة لتوجيهات اللجنة الرئاسية، بهذا الخصوص،وتراجعت لتتمركز في مفرق عرماء على الطريق الدولي عتق - العبر، تقدّمت التشكيلات المسلحة الموالية للامارات اليوم إلى مفرق مديرية جردان،(يبعد عن مركز مدينة عتق عاصمة شبوة 80 كيلو مترا).

ويعكس هذا التحرك، موقف تلك القوات ،الرافض لبيان اللجنة العسكرية الرئاسية الذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام بعدم العودة إلى الإخلال بأمن المحافظة.

هذا التصعيد شمال شرق مديرية عتق يأتي بعد ساعات من صدور بيان اللجنة الرئاسية الذي شدد على ضرورة التهدئة.

وأسندت اللجنة مهمة تأمين الطريق الدولي عتق - العبر إلى قائد محور عتق الجديد الموالي للمجلس الانتقالي، العميد ركن علي بن علي هادي، محذّرة كل من يسعى للإخلال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الصادرة عنها.

وكانت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية بشأن أحداث شبوة أصدرت تقريرها مساء أمس الجمعة شددت خلاله على ضرورة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة، المدعومة إماراتيا، والالتزام بعدم العودة إلى الإخلال بأمن المحافظة.

وشددت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية بشأن أحداث شبوة في بيانها، على تنفيذ القرارات الرئاسية بشأن تعيين القيادات الأمنية والعسكرية، وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف، وتكليف النواب وأركان حرب تلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث.

في شبوة ايضا قالت مصادر محلية ان المليشيات الموالية للامارات القادمة من خارج شبوة، بعد أن سيطرت على اول نقطة كانت تتمركز فيها القوات الخاصة ، في قرن السوداء، اجبرت السائقين على دفع جباية بمبلغ 5000 ريال عن كل حمولة.