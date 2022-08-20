كم نسبة اليمنيين الذين تلقوا لقاحا ضد كورونا؟ الصحة العالمية تجيب وتحذر

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن أقل من 2٪ من اليمنيين تم تطعيمهم ضد Covid-19 بعد أكثر من 18 شهرًا من نشر اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن اليمن لديها واحدة من أدنى معدلات التطعيم ضد Covid-19 في العالم، إلى جانب بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت هيئة الأمم المتحدة إن اليمن أدار فقط 864544 لقاحًا لـ Covid-19 حتى الآن، وهو أدنى رقم في منطقة شرق البحر المتوسط ​​(EMRO) ، التي تمتد من المغرب إلى باكستان ، لكنها لا تشمل إسرائيل والجزائر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 11914 حالة Covid-19 في اليمن على مدار العامين الماضيين و 2،152 حالة وفاة، وهي أرقام يقول الخبراء إنها أقل من اللازم بسبب نظام الرعاية الصحية الفاشل في البلاد والتكلفة العالية لأدوات الاختبار.

وتم تدمير نصف مرافق الرعاية الصحية في اليمن بسبب الحرب الطاحنة التي استمرت ثماني سنوات، وتوفي مئات الأطباء أو فروا من البلاد ، مما شكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات والعيادات التي لا تزال مفتوحة.

أيضًا، تم تدمير شبكة الطرق السيئة في اليمن إلى حد كبير من خلال القصف مما يجعل نقل العينات في الوقت المناسب إلى المختبرات المرجعية أمرًا بالغ الصعوبة.

ونقل موقع Middle East Eye: عن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، “السبب الرئيسي لانخفاض التغطية في ليبيا واليمن هو الصراع، ومحدودية الوصول إلى السكان، والتحديات السياسية”.

وأفاد أن جماعة الحوثي في شمال اليمن لا تسمح بإيصال لقاحات Covid-19 إلى السكان الخاضعين لسيطرتها. يخطط جنوب اليمن لتحصين 30 بالمائة من السكان الذين يعيشون في الجنوب بحلول ديسمبر 2022.”

وأبلغت اليمن عن أول حالة إصابة بفيروس Covid-19 في أبريل 2020، وإذا تم تصديق الأرقام الرسمية للبلاد – فإن معدل الوفيات أكبر بكثير من المتوسط ​​العالمي.

وقال خبراء واقتصاديون في مجال الصحة لموقع Middle East Eye إن انخفاض مستوى تغطية اللقاح لديه القدرة على إثارة أزمة صحية واقتصادية ستستمر لسنوات قادمة.

عرضة للمرض أو الموت

وتتناقض تغطية اليمن للقاحات بشكل صارخ مع البلدان الأكثر ثراءً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهداف منظمة الصحة العالمية نفسها.

وعندما تم طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم في عام 2020 ، كان على البلدان منخفضة الدخل الانتظار شهورًا لتلقي جرعاتها ، إما من خلال نظام مشاركة لقاح Covax أو من مانحين آخرين ، لأن الدول الأكثر ثراءً اشترت معظم اللقاحات المتاحة.

ومنذ إطلاق اللقاح ، قام بعض جيران اليمن الأكثر ثراءً – مثل قطر والإمارات العربية المتحدة – بتلقيح أكثر من 95 بالمائة من سكانهم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفشل في إعطاء اللقاحات يمكن أن يجعل أولئك الذين يواجهون بالفعل سوء التغذية أو أمراض أخرى مصاحبة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو حتى الموت.

وأكدت أن عدم تلقي التطعيم ، خاصة أثناء الجائحة ، سيجعل [الناس] أكثر عرضة لأمراض قاتلة خطيرة خاصة عندما لا يتم تقديم العلاج بالطريقة المثلى وقد لا تتوفر الأدوية” ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية قال المتحدث الرسمي.

وقالت عائشة جمعان، رئيسة مؤسسة الإغاثة وإعادة الإعمار اليمنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، والتي تساعد اليمنيين الذين يسعون للعلاج الطبي في الخارج ، إن البلاد ليس لديها “نظام مراقبة يلتقط الحالات والوفيات. يعيش أكثر من 50 بالمائة من السكان في اليمن”. مناطق ليس بها أنظمة صحية، لأنها دمرت “.

وأضافت: “إذا قلنا أنه كان هناك حوالي 11000 حالة [Covid-19] في اليمن ، فهذا غير ممكن على الإطلاق. لكن لدينا معدل وفيات بنسبة 20 في المائة. لذا فإن الاستخفاف هو في الغالب مع الحالات.”

وقال جمعان إن العدد الرسمي للقتلى، والذي يبلغ 2152 ، فشل في أن يشمل الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعيشون في شمال البلاد حيث لا تتوفر البيانات المتعلقة بـ Covid.