عاجل: العليمي يصل السعودية بعد زيارة غامضة الى الإمارات

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قالت وكالة سبأ الرسمية، اليوم السبت ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وصل العاصمة السعودية الرياض قادما من دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.

ووفق الوكالة، سيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش زيارته الخاصة، لقاءات ثنائية للبحث في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وجهود احلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما سيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية السخية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات الكريمة لدعم اصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والانمائية.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة سبأ على المواقف الاخوية المشرفة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس عن عظيم الامتنان للدور الفاعل الذي تقوده المملكة في تحالف دعم الشرعية، من اجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني،وفق سبأ.

ولم تشير وكالة سبأ الى نتائج زيارة العليمي للامارات، والتي اكتنفها الغموض، ووصفها الاعلام الرسمي بانها زيارة عمل غير رسمية.