من هي الشابة السعودية التي خطفت قلب ولي عهد الأردن؟ شاهد صور من حفل الخطوبة

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 483

الاربعاء الماضي اعلن الديوان الملكي الأردني في بيان رسمي، أنه تمت خطوبة ولي عهد الاردن الأمير حسين بن عبدالله، على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني وعقيلته الملكة رانيا.

وأضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبته؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وعقب إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني من الشابة السعودية، رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو لموكب ولي عهد الأردن لحظة وصوله لخطبة رجوة.

وقد أثار المقطع تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل. وكان الموكب يقل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وولي عهده وعدداً من الأمراء.