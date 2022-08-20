صحيفة مشهورة تكشف عن خمسة شروط متبادلة بين أنقرة ودمشق للتطبيع وفتح قنوات الاتصال

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تحدثت وسائل إعلام تركية عن خمسة مطالب متبادلة بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، التي نشرت مقالا بعنوان "خمسة مطالب حددها الأسد"، عن مصادر مطلعة لم تحددها بالاسم، وجاء فيها أن الحكومة السورية طرحت 5 مطالب يتعين على أنقرة تحقيقها من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال بين الجانبين، تتلخص في:

- إعادة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق.

- نقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر جيلفي غوزو "باب الهوى" إلى سيطرة الجيش السوري والحكومة السورية، إضافة إلى السيطرة الكاملة للحكومة السورية على الطريق التجاري (M4) الواصل بين شرق سوريا، دير الزور

- الحسكة، وحلب

- اللاذقية.