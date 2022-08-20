محافظ شبوة يكشف كواليس اتفاق خيانة يستهدف مهام الجيش الوطني

السبت 20 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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كشف محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي كواليس اتفاق خيانة يستهدف مهام الجيش الوطني .

ونقل موقع "إرم نيوز"الموالي للامارات عن العولقي قولة" بأن شركة توتال الفرنسية اشترطت استئناف عمليات تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة بعدم استغلال موارد الغاز لتمويل أي عمليات عسكرية (في إشارة إلى العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الانقلابية ) .

وتابع العولقي بالقول "الحكومة اليمنية وتحديدا دولة الإمارات يطالبون بشكل مستمر ويحثون الشركة على استئناف العمل والقيام بتصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن الشركة قدمت لهما شرطين وهما الجانب الأمني وعدم استغلال موارد الغاز لتمويل أي أعمال عسكرية " .

وتعليقاً على تصريحات العولقي الذي اعترف فيها ضمنياً بوجود صفقة إماراتية مع شركة توتال الفرنسية بشأن عائدات غاز شبوة وتستهدف مهام قوات الشرعية تسائل الصحفي اليمني أحمد عاض رئيس تحرير موقع "مأرب برس"عبر حسابه على موقع تويتر بالقول :هل وافق المجلس الانتقالي على عدم استغلال موارد الغاز لشراء أسلحة لدعم وزارة الدفاع وعدم مواجهة الحوثيين..؟

يذكر بان رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي قد عين خلال الأيام القليلة الماضية عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي ورئيس مايسمى بالمجلس "الانتقالي الانفصالي" رئيساً لما يسمى بـ اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات التي ستتولى مهام متابعة ايرادات الدولة في كافة القطاعات .