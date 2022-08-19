مأرب تبتهج بزفاف كوكبة من أبطال الجيش والمقاومة

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أقيم في مدينة مأرب عرس جماعي لكوكبة من أبطال الجيش الوطني والمقاومة بدعم بدعم من مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة.
وفي الاحتفال الكبير الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وعدد كبير من القيادة الأمنية والعسكرية ورجال المقاومة، هنأ الفريق بن عزيز العرسان بزفافهم وإكمال نصف دينهم، وثمن الدور الذي يبذله مجلس مقاومة العاصمة في دعم ومساندة الجيش في كافة المجالات.
وقال رئيس الأركان إن أفراح كل جندي مقاتل هي فرحة لكل ابناء اليمن، وان هذا العرس يعد رسالة تعبر عن اصطفاف اليمنيين خلف جيشهم ودليل واضح على اعتزازهم بدور وتضحيات أبطال الجيش في سبيل استعادة الدولة والحفاظ على مكتسباته ووحدة أراضيه.
من جهته بارك العقيد احمد يحي الاشول رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة زفاف العرسان من أبناء أمانة العاصمة المرابطين في جبهات العزة والكرامة.
وأشاد بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم بطولية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا بأن الأعراس الجماعية تعزز النسيج الوطني وتعمق روح التكافل الاجتماعي.