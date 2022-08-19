الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

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قال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إن الانتخابات الرئاسية في تركيا ستجرى يوم 18 يونيو 2023.
ونقلت شبكة "سي إن إن ترك" عن بوزداغ قوله، اليوم الجمعة، إن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 يونيو 2023، ولا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".
وبحسب بوزداغ، ستكون هذه الانتخابات الثانية التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا منذ عام 2014، وفي عام 2018 فاز في انتخابات مبكرة بعد أن تحولت البلاد إلى الحكم الرئاسي. وفي وقت سابق، شكل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، تحالف الشعب.
وقال الزعيم القومي التركي، دولت بهجلي، إن أردوغان سيكون مرشح التحالف في الانتخابات المقبلة.
والرئيس التركي نفسه لم يعلق على ترشيحه لفترة طويلة، ولكن في لقاء مع مؤيديه، بشكل غير متوقع للجميع، أعلن أنه ينوي القتال من أجل منصب رئيس الدولة، داعيا للإعلان عن اسم مرشح المعارضة