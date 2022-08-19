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بعد المعارك الطاحنة… الدفاع الروسية تعلن عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجمعة 19 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحين من فصيل "كراكن" المتطرف أطلقوا النار على 100 جندي أوكراني غادروا مواقعهم قرب قرية أودري، لمنعهم من الهروب.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

  • نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المتحالفة في منطقة خاركوف، في 14 أغسطس، هُزمت وحدات من لواء المشاة الميكانيكي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أودي.
  • وعلى إثر الهجوم، ترك الجنود الأوكران مواقعهم، ومن أجل منع هروبهم وبث الذعر أقدم مسلحون من فصيل "كراكن" المتطرف بإطلاق النار على 100 جندي من لواء المشاة الميكانيكي58 الذين تركوا مواقعهم.
  • - استهدفت القوات الجوية الروسية أكثر من 50 متطرفا من "آزوف" و"أيدار" بضربات عالية الدقة على نقاط انتشارهم في جمهورية دونيتسك الشعبية.
  • - هاجمت القوات المسلحة الروسية مواقع اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 جندي.
  • - دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر M777 أمريكي الصنع بالقرب من قرية بريمورسكوي بمنطقة زابوروجيه.
  • - دمرت القوات المسلحة الروسية فصيلين من Smerch MLRS في جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، وفصيل من المدافع ذاتية الدفع Gvozdika - اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 12 قذيفة HIMARS MLRS وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار.
  • - دمرت القوات المسلحة الروسية أكثر من 15 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية في مستودع اللواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "الدفاع الروسية" تعلن عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
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