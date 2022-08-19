بعد المعارك الطاحنة… الدفاع الروسية تعلن عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحين من فصيل "كراكن" المتطرف أطلقوا النار على 100 جندي أوكراني غادروا مواقعهم قرب قرية أودري، لمنعهم من الهروب.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا: