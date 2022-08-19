خلال الهدنة المليشيات الحوثية ترتكب أكثر من ثلاثة الف خرق بمحافظة تعز

الجمعة 19 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 832

رصد محور تعز العسكري، ارتكاب المليشيات الحوثية 3769 خرقاً منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من ابريل الماضي.

وأوضح بيان صادر عن محور تعز العسكري، ان خروقات الميليشيات الحوثية أسفرت عن استشهاد 18 جندي وإصابة 110 آخرين ..

مشيراً إلى أن الخروقات منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي بلغت 306 خرقاً تنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة أسفر ذلك عن استشهاد جندي وإصابة خمسة اخرين.