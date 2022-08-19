فرنسا تكشف حقيقة تواجد قوات لها في منشأة بلحاف الغازية.. بيان

الجمعة 19 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 2170

كشفت فرنسا اليوم الجمعة، حقيقة وجود قوات عسكرية لها، في منشأة بلحاف الغازية، محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

ونفت في بيان مقتضب نشرته السفارة الفرنسية لدى اليمن على حسابها بتويتر، تواجد أي قوات لها بالمنشأة الخاضعة لسيطرة القوات الاماراتية.

السفارة قالت في البيان "لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع بلحاف في اليمن"، وأضافت: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وننفيها بشكل رسمي".

وتقع المنشأة "بلحاف" على الساحل الشرقي للبلاد في شبوة، وتعد أكبر مشروع صناعي في اليمن، وهي من أهم روافد الاقتصاد في البلد الذي يعاني حالياً من شحة في الموارد نتيجة توقف جل عمليات التصدير، نتيجة سيطرة قوات إماراتية على المنشأة منذ أزيد من خمس سنوات.

ومنتصف الأسبوع الفائت، تحدثت وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبوبكر القربي، عن معلومات متوالية حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال، شرقي محافظة شبوة، والتي قد تكون السبب وراء أحداث شبوة الأخيرة.

وقال في تغريدة له على تويتر، إنها بسبب تلك المساعي إضافة إلى "تحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الاقليم وأطراف الصراع اليمنية لتصديره (الغاز)".

وأشار القربي إلى أن ذلك يأتي "في ظل ارتفاع أسعار الغاز دوليا ولتخفيف الضغط الروسي على أوروبا"، التي تشهد نقصاً حاداً في الغاز نتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا ومساعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وأشار القيادي المؤتمري إلى أن "توفير الحماية للمنشأة (ستتم) عبر الفيلق الفرنسي الأجنبي".