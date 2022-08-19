الملازم طيار رحمة الحوشبي.. أول امرأة يمنية تتخرج من كلية الطيران الحربي.. «نالت تكريم الرئيس السوداني وهنأتها وزارة الدفاع اليمنية»

الجمعة 19 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تخرجت أمس الخميس، جندية يمنية من كلية الطيران في السودان، كأول امرأة في الجمهورية اليمنية تتخصص في هذا المجال، وأول فتاة تتخرج من كلية الطيران السودانية.

وكرم الرئيس السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، اليمنية رحمة عزالدين سليمان الحوشبي؛ کأول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران.

وهنأت وزارة الدفاع اليمنية، الملازم طيار، رحمة عزالدين الحوشبي، من كلية علوم الطيران في دولة السودان، وفق ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت".

وقال وزير الدفاع الفريق محسن الداعري "أن الملازم طيار رحمة الحوشبي هي أول جندية يمنية تنال شهادة في هذا المجال، إضافة الى كونها أول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران السودانية".

وحيّا الداعري شجاعة الحوشبي، لانضوائها في مجال قيادة الطيران الحربي، والتي ستخوض لا شك تجربة رائدة في هذا المجال مع زملائها، وستعمل على خدمة شعبها وقواته المسلحة.

وقال "أن تفوق الحوشبي تأكيد آخر على نجاح المرأة اليمنية تحت أي ظرف وفي أي اتجاه".

وأقيم حفل تخرج الشابة "الحوشبي" أمس الخميس، تم خلاله، توزيع شهادات دبلوم الكلية الحربية لضباط الدفعتين (٦٧) كلية حربية و (١٩) علوم الطيران، بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وحصلت على المركز الأول في دفعتها .

واشاد نائب رئيس هيئة الاركان السودانية الفريق منور عثمان نقد "بالملازم طيار رحمة عز الدين سليمان من اليمن كأول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران".

وتعد الحوشبي أول إمرأه يمنية تتخرج من كلية الطيران الحربي في السودان، و أول إمرأة طيار حربي مقاتل في تاريخ اليمن.