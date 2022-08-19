جماعة الحوثي تعلن توقيف 70 قاضيا في النيابات الواقعة تحت سيطرتها

الجمعة 19 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الخميس، توقيف 70 قاضيا في النيابات الواقعة تحت سيطرتها ومنعهم من استلامهم القضايا حتى استكمال الأدلة ضدهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال عضو ما يسمى بـ "المجلس السياسي" التابع للحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر، إن النائب العام علق 70 عضو نيابة عن أعمالهم ومنع استلامهم أي ملفات، دون الكشف عن التهم المنسوبة لهم.

واعتبر القيادي الحوثي هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ينتظر في نفس الوقت تحقيق العدالة حد قوله.