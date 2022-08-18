الاطاحة بمحافظ البنك المركزي في مصر

الخميس 18 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

جاء تعيين عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر المحافظ السابق الذي استقال بشكل غير متوقع أمس الأربعاء، وذلك قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية.