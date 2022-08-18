وحدة الاستشارات القانونية والدعم النفسي تختتم حملة النزولات التوعوية في غيل باوزير بحضرموت

الخميس 18 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أختتمت وحدة الأستشارات القانونية والدعم النفسي بغيل باوزير محافظة حضرموت حملة النزولات التوعوية في عموم مناطق مديرية الغيل .

وقالت شهباء أحمد بلجعد رئيس جمعية غراس النسوية بغيل باوزير أن الحملة التوعوية تأتي بالشراكة مع إدارة الأمن والشرطة ومكتب الأوقاف بالمديرية والتي أستمرت على مدى شهرين قد أستهدفت مناطق مديرية غيل باوزير كاملة ، مؤكدة أن الحملة بدأت بنزولاتها الميدانية في منتصف يونيو وأختتمت فعالياتها منتصف أغسطس الجاري .

مشيدة بتعاون ادارة الامن ومكتب الأوقاف بتعاونهم اللا محدود في سبيل دعم الحملة وسيرها على أكمل وجه من خلال النزولات التي أستهدفت النساء والفتيات .

الجدير بالذكر أن فعاليات الحملة التوعوية أستهدفت أكثر من ٧٥٠ أمراة وفتاة في عموم مناطق المديرية منها الغيل وحبابر والنقعة والقارة وشحير والريات والعيون ، وتاتي هذه الحملة حسب الاتفاق على استمرارية التوعية بحسب الاحتياج وحاجة المجتمع لشريحة النساء والدفع بهن نحو مجتمع خالي من المشاكل والمعرقلات .

هذا وقد تم في الحملة التوعوية توزيع عدد من الملصقات التوعوية لابراز القضايا ذات العلاقة بالنساء في المديرية .