ما بعد أحدث شبوة.. فيلق فرنسي في منشأة بلحاف وتحضيرات لإعادة تصدير الغاز والمحافظ العولقي يتحدث عن تهديد ويحذر

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كشف دبلوماسي ومسئول يمني سابق، عن تحضيرات لاستئناف تصدير الغاز من منشأة بلحاف،بمحافظة شبوة.
وقال الدكتور ابو بكر القربي في تغريدة على تويتر، ان معلومات حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف.
ووفق ما ذكره القربي، فان فيلق فرنسي سيتولى مهمة حماية منشأة بلحاف، الاستراتيجية.
وربط القربي تلك التحضيرات باحداث شبوة الأخيرة وتحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الاقليم واطراف الصراع اليمنية لتصدير الغاز في ظل ارتفاع اسعاره دوليا ولتخفيف الضغط الروسي على اوربا وتوفير الحماية للمنشاة عبر فيلق فرنسي اجنبي، حد قوله.
في سياق متصل حذر محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي من استخدام الشركات والحقول النفطية كتهديد على عاصمة المحافظة عتق مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات عسكرية حازمة لتأمين المنشآت السيادية، حد وصفه.
وقال خلال لقائه ممثلي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي، أن الوضع الأمني في مواقع ومنشآت ومحطات الشركة مُستتب موجهاً بتشديد الحماية على المناطق والمنشآت النفطية في المحافظة.
ومنذ بداية الحرب في اليمن، سيطرت قوات إماراتية على المنشأة الغازية وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ما دفع محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو بالتصريح ضد هذه القوات الرافضة للخروج من بلحاف، الأمر الذي أدى إلى إقالته من المنصب في ديسمبر الماضي وتعيين عوض الوزير الموالي لأبوظبي.
وقبل ايام سيطرت المليشيات الموالية للامارات على شبوة، بدعم مباشر من ابوظبي.