شرطة ليفربول تحذر رونالدو لهذا السبب!

جماعة الحوثي تعلن توقيف 70 قاضيا في النيابات الواقعة تحت سيطرتها تحدث عن توسيع الهدنة وصرف رواتب الموظفين..المبعوث الأمريكي لليمن يكشف حصاد جولته إلى عدة دول خليجية الاطاحة بمحافظ البنك المركزي في مصر ما حقيقة الاتفاق على توحيد السياسة النقدية بين بنكي عدن وصنعاء وصرف مرتبات جميع الموظفين؟ المركز الأمريكي للعدالة ينتقد بشدة قرار انشاء نيابة للصحافة والنشر الإلكتروني في اليمن تهميش العليمي وإبراز عيدورس.. مصادر تكشف خفايا ما يحدث في قصر معاشيق ولماذا غادر الرئيس الى الامارات مستنجدا؟ ما بعد أحدث شبوة.. فيلق فرنسي في منشأة بلحاف وتحضيرات لإعادة تصدير الغاز والمحافظ العولقي يتحدث عن تهديد ويحذر ترمب ينتقم من ليز تشيني ويثبت قدرته على حشد الجمهوريين مسودة النووي .. ما هي الضمانات التي أضافتها إيران؟ في ثاني أكبر صفقة تاريخية… .روسيا توقع مع تركيا عقد توريد الفوج الثاني من منظومة الدفاع الجوي
أعلنت شرطة مدينة ليفربول، عن إغلاق قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، في حادثة الهاتف الشهيرة.
وخرج رونالدو من ملعب "غوديسون بارك" وهو في حالة كبيرة من الغضب، بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه إيفرتون (0-1) يوم 9 أبريل الماضي، ووقتها حاول أحد الأطفال التقاط صورة مع نجمه البرتغالي المفضل.
لكن غضب البرتغالي آنذاك منعه من التصرف بطريقته المعتادة في مثل هذه المواقف، وقام بإمساك الهاتف ورميه، الأمر الذي أدى إلى كسر الهاتف، كما تعرض المشجع لكدمة في يده.
وادعت والدة الطفل في وقت سابق أن ابنها "جايك هاردينج" البالغ من العمر 14 عاما قد تعرض لـ "كدمات" وأنه "في صدمة كاملة" من جراء الحادث.
وصرحت سارة كيلي، في حديثها لموقع "ليفربول إيكو" في ذلك الوقت، بأن المراهق مصاب بالتوحد وكان منزعجا حقا مما حدث، مضيفة أنه منع نفسه من الذهاب إلى مباراة أخرى.
وفتحت شرطة "ميرسيسايد" تحقيقا بعد تداول مقطع فيديو على الانترنت، حيث بدا كما لو أن رونالدو أسقط الهاتف من يد مشجع على الأرض فيما سار نحو نفق بعد خسارة مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء.
وقالت شرطة ليفربول:" يمكننا تأكيد أنه تمت مقابلة شخص بعمر 37 عام (رونالدو) وتمت إجراء مقابلة معه لتحذيره بشأن اعتداء قام به، والاضرار المترتبة على الضحية".
وأتمت:" القضية تتعلق بأحداث عقب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد يوم السبت 9 أبريل الماضي، تم التعامل مع الأمر وإنهاء القضية ".