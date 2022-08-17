تهديد حوثي بوقف أنشطة المنظمات الدولية في صنعاء

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هددت مليشيا الحوثي، خلال اجتماع مع ممثلي المنظمات الدولية في صنعاء، بوقف كافة أنشطتها في حال خالفت الدور المرسوم لها من قبل الجماعة.
ونقل موقع العاصمة "أون لاين" عن مصادر محلية، قولها بإن ما يسمى بأمين العاصمة حمود عباد، شن خلال الاجتماع هجوما شديد اللهجة ضد ممثلي المنظمات الدولية، مهددا بوقف جميع أنشطتها في المناطق تحت سيطرة الجماعة وعدم السماح لها بالعمل في أي مجالات بعيدا عن المشاريع والأهداف والتوجهات التي رسمتها الميليشيات.
وذكرت المصادر أن قادة في الجماعة يتصدرهم حسين مقبولي المعين نائبا لرئيس الوزراء بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، وحمود عباد المعين أمين العاصمة وقيادات أخرى، برروا تنصلهم عن القيام بواجباتهم تجاه السكان المتضررين بأن ذلك ليس من ضمن مسؤولياتهم، بل من المهام والواجبات المقتصر تنفيذها على الوكالات الدولية.
ويأتي هذا الإخلاء حيال وقوع أي كوارث سابقة أو لاحقة في صنعاء العاصمة ومدن أخرى، متزامنا مع سلسلة تحذيرات أطلقها خبراء أرصاد حذروا فيها من منخفض جوي قادم من باكستان قد يلتقي مع منخفض جوي آخر ويجتاح في الأيام المقبلة مناطق يمنية عدة.