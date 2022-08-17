برلماني إيراني يكشف كواليس المفاوضات النووية ويؤكد : المفاوضات انتهت

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قال عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن “المفاوضات النووية انتهت، وعملية التوصل لاتفاق جارية”.
وفي أولى التسريبات من الاجتماع المغلق في البرلمان، الذي عقد بوقت سابق من اليوم، أوضح عباس مقتدائي أن “إيران اتخذت قرارها السياسي الإيراني وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها”.
وأضاف مقتدائي، “كان اجتماع المجلس، الذي عقد بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قل نظيره!” متابعاً، “لم تتوقف اجتماعات لجنة الأمن القومي وستعقد جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة”.
وأردف مقتدائي، “تم تقديم المسودة المطروحة في المفاوضات لأعضاء لجنة الأمن القومي واللجنة الآن على اطلاع بمفادها.. كما تمت مناقشة تفاصيل المسودة في جلسة اليوم”.
وأكمل: “الطرف الأوروبي يعلم أنه لو طال أمد المفاوضات وأصبحت استنزافية في هذه المرحلة، ستكون أوروبا أكبر الخاسرين في مجال الطاقة لا سيما مع اقتراب موسم البرد”.