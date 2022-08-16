أول تحرك عسكري من الصين رداً على توجه وفد أمريكي إلى تايوان تعرّف على أفضل 100 جامعة بالعالم.. والدولة التي ترأست القائمة المركز الأمريكي للعدالة يدعو لوقف جرائم جماعة الحوثي ضد أهالي همدان في صنعاء التوقيع خلال ساعات.. المفاوضات النووية مع إيران في “مرحلة متقدمة” بعد تنازلها عن مطلبين بوتين يعلن استعداده تقديم السلاح الروسي لدول بثلاث قارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن متوجة الى ابوظبي لمناقشة ملف التدخلات والوديعة البنكية قراءة في بيان العميد لعكب: حقيقة تمرده على القرارات الرئاسية والخديعة التي برر بها محافظ شبوة فعلته اعترافات جديدة لخلية حوثية تكشف ماذا يحدث في ميناء الحديدة 3 عوامل أدت الى تراجع معدل الأشخاص الذين يعانون انعدام الغذاء في اليمن بأكثر من 20%.. تعرف عليها احاطة جديدة للمبعوث الأممي الخاص باليمن أمام مجلس الأمن
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان، وذلك رداً على زيارة 5 برلمانيين أمريكيين للجزيرة.
أصدرا القيادة الشرقية للجيش الصيني، بياناً قالت فيه: “إن جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 أغسطس (آب) دورية للتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان”.
وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقاً للوفد البرلماني الأمريكي بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي حفيظة بكين بزيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، مما دفع الـصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.
البرلمانيون الذين سيلتقون مع الرئيسة تساي إنغ ون سيناقشون العلاقات الأمريكية – التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأمريكي في تايوان.