أول تحرك عسكري من الصين رداً على توجه وفد أمريكي إلى تايوان

الثلاثاء 16 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان، وذلك رداً على زيارة 5 برلمانيين أمريكيين للجزيرة.

أصدرا القيادة الشرقية للجيش الصيني، بياناً قالت فيه: “إن جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 أغسطس (آب) دورية للتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان”.

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقاً للوفد البرلماني الأمريكي بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي حفيظة بكين بزيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، مما دفع الـصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.

البرلمانيون الذين سيلتقون مع الرئيسة تساي إنغ ون سيناقشون العلاقات الأمريكية – التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأمريكي في تايوان.