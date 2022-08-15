المركز الأمريكي للعدالة يدعو لوقف جرائم جماعة الحوثي ضد أهالي همدان في صنعاء

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها مليشيا الحوثي منذ أسبوعين بحق أهالي قرية العرة في مديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء، والتي شملت الاعتداء وإطلاق النار وحملات اعتقالات تعسفية ومداهمات وحصار وإغلاق للطرقات ومطاردة للأهالي وإجبارهم على المكوث في منازلهم.

وقال المركز الأمريكي، في بيان له، أن مليشيا الحوثي، شنت حملة عسكرية على أهالى منطقة العرة، بهمدان، وأصابوا بالذخيرة الحية ستة من الأهالي إصابات متفاوتة.

ولفت إلى شن مليشيا الحوثي، حملة مداهمات الأسبوع الماضي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة والمتوسطة، لفض اعتصام سلمي للأهالي احتجاجا على محاولة إحدى الكيانات التابعة لجماعة الحوثي، وتُعرف بـ”مؤسسة شهيد”؛ إعادة البسط على قطعة أرض في القرية، لتحويلها إلى مقبرة.

وصادرت مليشيا الحوثي، في أغسطس من العام الماضي قطعة الأرض الواقعة في منطقة يسميها الأهالي “المخلابة “، وتزيد مساحتها على 66 ألف متر مربع، قبل أن يحصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم بالأرض، وبطلان سيطرة ما يعرف بـ”مؤسسة شهيد” عليها، ولأن الأجهزة التنفيذية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وترفض تنفيذ الحكم القضائي؛ لجأ الأهالي إلى هدم السور الذي بنته الجماعة حول الأرض بأيديهم، ومن ثم الاعتصام فيها لمنع إعادة السيطرة عليها، وهو ما أغضب الجماعة ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكاتها بحقهم.

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن مليشيا الحوثي، أنشأت حواجز تفتيش في مداخل القرية، وتطويقها من كافة الاتجاهات، ونشر دوريات مراقبة فيها، وفرض ما يشبه حظر التجول، ومنع الأهالي من حرية الحركة والتنقل، أو حتى الإطلال من أسطح ونوافذ منازلهم.

ويرى (ACJ) أن كافة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من الاستيلاء على أملاك المواطنين بالقوة، والاستقواء عليهم بقوة النفوذ والسلاح، ومن ثمّ رفض أحكام القضاء، وما يمثله ذلك من إسقاط لمبادئ العدالة، واعتداء على الحق في الحماية القانونية.

وواصلت مليشيا الحوثي بعد ذلك انتهاكاتها بتعريض حياة وسلامة المدنيين المسالمين للخطر، من خلال استخدام الذخيرة الحية، وحرمانهم من حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ومن حرية الحركة والتنقل ومن الحرية الشخصية.

ودعا المركز إلى وقف هذه الممارسات، والتراجع عن أي إجراءات، وتمكين أهالي قرية “العرة” من أرضهم، ورفع كافة المظاهر المسلحة من القرية، وإعادة الاعتبار لهم.

وناشد (ACJ) المجتمع الدولي بدوله وهيئاته التدخل العاجل، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات التصعيدية، قبل أن تحدث كارثة أو مأساة إنسانية في القرية.