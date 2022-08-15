بوتين يعلن استعداده تقديم السلاح الروسي لدول بثلاث قارات

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم السلاح الروسي لدول بثلاث قارات مختلفة، من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

دعم الحلفاء بـ السلاح الروسي

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاحه منتدى الجيش التقني الدولي لعام 2022 قرب موسكو، قال الرئيس الروسي: إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها بأحدث الأسلحة، مشيرا” إلى أن علاقة روسيا قوية مع دول في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وأضاف بوتين: “مستعدون لنقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة”.

وتابع أن هذا المنتدى سيتيح الفرصة للتعرف على الذكاء الصناعي والمدارس العلمية والتصميمية.

وتشارك أكثر من 80 دولة في منتدى الجيش المخصص لاستعراض الصناعات العسكرية الروسية، وفق وزارة الدفاع الروسية.

صفقات السلاح الروسي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد توقيع صفقات بيع أسلحة روسية على هامش المنتدى مع 36 دولة بقيمة تتجاوز 522 مليار روبل (حوالي 8.5 مليارات دولار).

وأوضحت وسائل إعلام روسية أن روسيا تسعى لتعزيز علاقاتها السياسية والتجارية مع دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا خصوصاً تلك التي امتنعت عن إدانة العمليات العسكرية الروسية.

واليوم الإثنين، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن البلدين “سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية”.

وقالت الوكالة الرسمية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم “تحرير كوريا الشمالية”، إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين، وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة شمال شرق آسيا.

وبذات السياق أعلن مسؤول إعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية وصول إحدى قطع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ إلى إحدى قواعد القوات البحرية الصينية.

من جهته قال مدير عام لشركة “روس أوبورون اكسبورت” التابعة لوزارة الدفاع الروسية ألكسندر ميخيف “إن الهند ستتسلم قريباً فوجاً آخر من منظومات الدفاع الجوي “إس-400″ الصاروخية”.

وأوضح أن هذا سيكون الفوج الثاني من منظومات “إس-400” الصاروخية الذي تستلمه الهند من الجانب الروسي.

العقيدة البحرية الروسية

وقبل أسبوعين، أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبوغ على الاحتفال بيوم الأسطول الروسي، ووقع مرسومين عسكريين خاصين بإقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

وأكد بوتين حينها أن صواريخ كروز من طراز “تسيركون” (Tsirkon)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ووصفها بالفريدة، ستنضم للأسطول البحري الروسي في غضون أشهر قليلة، مشيراً إلى أن العقيدة البحرية الجديدة تتضمن مناطق نفوذ جديدة لروسيا.