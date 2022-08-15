تفاصيل إحاطة المبعوث الأممي الى اليمن في مجلس الأمن وتعهداته الجديدة

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تعهد مبعوث الامم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ الإثنين، المضي قدما للعمل مع الاطراف المتحاربة لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق هدنة موسعة.
وقال "غروندبرغ" في احاطة جديدة قدمها لمجلس الأمن الدولي إن تمديد الهدنة يسمح بمواصلة العمل على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع، مؤكدا العمل على تكثيف جهوده لدعم الأطراف لحل القضايا العالقة.
وأضاف أن فتح طرق تعز ومحافظات الأخرى لا تزال في طليعة جهوده، مشيرا إلى أن الهدنة مازالت صامدة إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، مع استمرار الإنخفاض في أعداد الضحايا المدنيين.
وشدد المبعوث الأممي على أهمية البناء على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية والمضي قدماً نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية.
وأكد أن الاتفاق الموسع سيشمل عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن، في حال التزام الأطراف بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق موسع.
وأشار إلى أن مكتبه سيعقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية نهاية أغسطس الجاري، لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة تدعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والحاسمة نحو السلام وإنهاء النزاع وعدم الإكتفاء فقط بإدارته.