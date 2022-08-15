رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن متوجة الى ابوظبي لمناقشة ملف التدخلات والوديعة البنكية

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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توجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين الى العاصمة الاماراتية ابوظبي في زيارات عمل غير رسمية، تستغرق عدة ايام، تشمل ايضا المملكة العربية السعودية.

وتأتي الزيارات تجسيدا للعلاقات التاريخية الراسخة مع دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودورهما الفاعل في اطار تحالف دعم الشرعية، فضلا عن دعمهما الانساني والاقتصادي السخي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتعزيز مسار الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي على مختلف المستويات.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بالعلاقات الثنائية المتميزة مع دولة الامارات العربية المتحدة، التي ارسى مداميكها الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، وصولا الى المواقف الاماراتية الشجاعة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية على طريق استعادة الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية.

ومن المتوقع ان يجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش زيارته الخاصة، لقاءات مع المسؤولين الاماراتيين حول سبل تعزيز هذه العلاقات والدفع بها الى آفاق ارحب في مختلف المجالات.

كما قد يبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجراءات المطلوبة لاستكمال تخصيص الوديعة الاماراتية السعودية للبنك المركزي

اليمني، والتدخلات المشتركة في القطاعات الخدمية والانمائية، وسبل التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات الامنية المشتركة، وخصوصا جهود تأمين طرق الملاحة الدولية التي تضطلع فيها الامارات بدور رائد في المنطقة.