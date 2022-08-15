احاطة جديدة للمبعوث الأممي الخاص باليمن أمام مجلس الأمن

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، مساء اليوم الأثنين، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، عن آخر المستجدات في اليمن.

وقال مكتب المبعوث في بيان له على تويتر، إن غروندبرغ سيطلع مجلس الأمن الدولي على الوضع في اليمن عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت صنعاء.

ومن المتوقع أن يحيط المبعوث الاممي مجلس الأمن عن مسار الهُدنة التي يرعاها في البلاد والصعوبات التي تقف أمام تنفيذ كامل بنودها.

كما سيحيط المجتمع الدولي عن نتائج زيارته والجهود التي بذلها ونتائج المفاوضات حول الأسرى ورفع الحصار عن مدينة تعز.

في الأثناء تواصل مليشيا الحوثي تعزيز مواقعها في كل الجبهات وخاصة في مأرب وتعز وترتكب عشرات الخروقات اليومية وترفض فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات.