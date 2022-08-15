مالا تعرفه عن رشاد العليمي الناصري القديم.. رجل الظل الذي اصبح فجأة رئيسا لليمن في التوقيت الخطأ! العليمي يعقد اجتماعات المجلس الرئاسي بحضور عضو واحد فقط.. أين بقية الأعضاء وما مشروعية القرارات الصادرة عنه؟ مارب برس ينشر قائمة بأسماء اوائل الجمهورية. لطلاب الثانوية العامة الصين تفاجأ الأسوق بخفض غير متوقع للفائدة لدعم اقتصادها صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف عن تفاصيل رسالة ترامب إلى نتنياهو لضم أراض بالضفة الغربية تفاصيل تكشف لأول مرة…. قائد عملية القبض على سيف الإسلام القذافي : كل ما طلبه مني أن أطلق النار على رأسه تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأزهر يصدر بيانا بعد مقتل الظواهري ويكشف عن مفاجأة المبعوث الأمريكي يجري مباحثات بمسقط وأبوظبي بشأن اليمن رونالدو يتلقى صدمة جديدة بعد ساعات من الهزيمة المذلة
غاب ستة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ،عن الاجتماعات الاخيرة التي عقدها المجلس برئاسة رشاد العليمي وحضرها العضو عيدروس الزبيدي فقط.
حيث التقى العليمي وعيدروس امس بهيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة "جهود تعزيز التوافق الوطني القائم، ووحدة الصف، والشراكة المنشودة على مختلف المستويات"وفق الاعلام الرسمي.
كما اجتمع العليمي امس الاول بهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، بحضور عيدروس الزبيدي فقط.
واحدثت التطورات الاخيرة في شبوة، شقا داخل المجلس الرئاسي، رغم تأكيد العليمي على تماسك المجلس.
ويبدو ان جميع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي،باستثناء عيدروس الزبيدي قد غادروا عدن لاسباب مختلفة وعلى فترات.
فعضو المجلس البحسني يستقر في حضرموت، والعرادة في مأرب ،وعثمان مجلي ظهر في الاردن، وعبدالله العليمي، غادر دون معرفة وجهته، وكذلك طارق صالح، اما المحرمي فلم يظهر في الاجتماعات الاخيرة للمجلس.
هذا الحضور الناقص لاجتماعات المجلس الرئاسي يجعل اي قرارات صادرة عنه،غير قانونية، كونها لم تتخذ بالتوافق الذي على اساسه تم نقل سلطة الرئيس السابق هادي، الى المجلس.