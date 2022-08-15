العليمي يعقد اجتماعات المجلس الرئاسي بحضور عضو واحد فقط.. أين بقية الأعضاء وما مشروعية القرارات الصادرة عنه؟

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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غاب ستة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ،عن الاجتماعات الاخيرة التي عقدها المجلس برئاسة رشاد العليمي وحضرها العضو عيدروس الزبيدي فقط.

حيث التقى العليمي وعيدروس امس بهيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة "جهود تعزيز التوافق الوطني القائم، ووحدة الصف، والشراكة المنشودة على مختلف المستويات"وفق الاعلام الرسمي.

كما اجتمع العليمي امس الاول بهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، بحضور عيدروس الزبيدي فقط.

واحدثت التطورات الاخيرة في شبوة، شقا داخل المجلس الرئاسي، رغم تأكيد العليمي على تماسك المجلس.

ويبدو ان جميع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي،باستثناء عيدروس الزبيدي قد غادروا عدن لاسباب مختلفة وعلى فترات.

فعضو المجلس البحسني يستقر في حضرموت، والعرادة في مأرب ،وعثمان مجلي ظهر في الاردن، وعبدالله العليمي، غادر دون معرفة وجهته، وكذلك طارق صالح، اما المحرمي فلم يظهر في الاجتماعات الاخيرة للمجلس.

هذا الحضور الناقص لاجتماعات المجلس الرئاسي يجعل اي قرارات صادرة عنه،غير قانونية، كونها لم تتخذ بالتوافق الذي على اساسه تم نقل سلطة الرئيس السابق هادي، الى المجلس.