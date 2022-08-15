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تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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‏أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الإثنين 15/08/2022

‎عدن الريال السعودي: شراء: 313 بيع: 315

الدولار الأميركي: شراء: 1187 بيع: 1198

‎صنعاء الريال السعودي: شراء: 148.5بيع: 149

الدولار الأميركي: شراء: 560 بيع: 565 

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