تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الإثنين 15/08/2022
عدن الريال السعودي: شراء: 313 بيع: 315
الدولار الأميركي: شراء: 1187 بيع: 1198
صنعاء الريال السعودي: شراء: 148.5بيع: 149
الدولار الأميركي: شراء: 560 بيع: 565