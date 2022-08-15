المبعوث الأمريكي يجري مباحثات بمسقط وأبوظبي بشأن اليمن

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندر كينج، الأحد، الأزمة اليمنية مع مسؤولين عمانيين وإماراتيين، في خضم جولة خليجية بدأها بعد نحو أسبوعين من تجديد الهدنة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها؛ "إن الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، استقبل في مسقط، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن".

واستعرض اللقاء، بحسب البيان "الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي، يحقق لليمن الشقيق ولدول المنطقة الأمن والاستقرار".

فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، سيسعى لتمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وحل شامل للنزاع.

وقالت في بيان لها؛ "إن ليندركينج عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين".

وأضافت أن المبعوث الأمريكي رحب بالتزام الإمارات بهدنة الأمم المتحدة في اليمن. والخميس الماضي، كان المبعوث الأمريكي ليندر كينغ، قد أعلن بدء جولة خليجية؛ في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في البلاد.

كما لفت المبعوث الأمريكي إلى الحاجة للهدوء والحوار، بما في ذلك في أثناء الرد على تفاقم الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة، (شرقي اليمن)، في إشارة منه إلى المعارك التي شهدتها المحافظة بين قوات حكومية ومليشيات مدعومة من أبوظبي.