رونالدو يتلقى صدمة جديدة بعد ساعات من الهزيمة المذلة

الإثنين 15 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يعيش النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حاليا أسوأ فترة في مسيرته كلاعب محترف.

وترددت أنباء عن رفض ناديين آخرين التعاقد مع النجم البرتغالي، الذي يريد الرحيل عن "الشياطين الحمر" للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من الخسارة المذلة لفريقه مانشستر يونايتد أمس السبت، على يد برينتفورد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحاول خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، العثور على فريق جديد للنجم البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ارتبط اسم "الدون" بأندية بايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وفي صدمة جديدة لرونالدو، فجرت صحيفة "كورييري" الإيطالية مفاجأة كبرى، بعد أن كشفت عن عرض خورخي مينديز، وكيل رونالدو، اللاعب على قطبي ميلانو.

وقال التقرير إن الوكيل الشهير قام بعدة اتصالات مع إنتر وميلان؛ لإقناع الفريقين بضم نجم مانشستر يونايتد.

وقوبل طلب مينديز بالرفض من الناديين بسبب الراتب المرتفع للبرتغالي، والذي يقارب 24 مليون يورو، بحسب التقرير